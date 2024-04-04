話題のHondaJet体験飛行のチャンス！ 「ホンダモビリティ南関東」新会社誕生を記念しTake Offキャンペーン開催

～ホンダカーズ1都3県の4販社がホンダモビリティ南関東として統合～

東京、神奈川、埼玉、千葉の1都3県のホンダ直営販売会社は、2024年4月1日(月)に新会社「株式会社ホンダモビリティ南関東」（東京都世田谷区 代表：高橋 宗一郎）として統合しました。

また、この新会社誕生にあわせて、4月1日(月)～6月30日(日)の期間、HondaJet体験飛行やモビリティリゾートもてぎ宿泊券が当たる誕生記念キャンペーンを実施します 。

株式会社ホンダモビリティ南関東誕生記念

「Take Offキャンペーン」について﻿

新会社のホンダモビリティ南関東発足を記念して、4月1日（月）から6月30日（日）の期間、クイズとアンケートに答えて応募する「HondaJet賞」と、期間中にご来店いただき、LINE登録とアンケートに答えて応募する「MOBILITY RESORT賞」の2つの賞が抽選で当たる「Take Offキャンペーン」を開催します。

■Take Offキャンペーン「HondaJet賞」

※写真はイメージです。

応募期間 2024年4月1日(月)～6月30日（日）

賞品内容 HondaJet体験飛行（羽田空港発着）

ペア2組4名様（4名様同乗になります）

応募条件 専用応募サイトにアクセスし、クイズ及びアンケートにご回答いただいた方

当選発表 2024年8月下旬予定

詳 細 キャンペーン応募サイトを参照ください。

URL : https://www.hondamobility-minamikanto-campaign.com/takeoff/

■Take Offキャンペーン「MOBILITY RESORT賞」

※写真はイメージです。

応募期間 2024年4月1日(月)～6月30日（日）

賞品内容 MOBILITY RESORT MOTEGIホテル宿泊券＋パークチケット

10組最大40名様（大人2名、小学生以下2名）

応募条件 ホンダモビリティ南関東各店にご来店いただき、LINEのお友だち追加ならびにアンケートにご回答いただいた方

当選発表 2024年7月下旬予定

詳 細 ホンダモビリティ南関東各店舗店頭にてご案内

株式会社ホンダモビリティ南関東について

新会社のホンダモビリティ南関東は株式会社ホンダカーズ東京中央（東京都）、株式会社ホンダカーズ横浜（神奈川県）、株式会社ホンダカーズ埼玉(埼玉県)、株式会社ホンダカーズ千葉（千葉県）の大都市圏4販社の統合で、これにより新車161拠点、中古車29拠点、合計190拠点を擁する大所帯となります。

■新会社の概要

社名 ： 株式会社ホンダモビリティ南関東

本社 ： 東京都世田谷区新町2-19-2（旧株式会社ホンダカーズ東京中央本社）

代表 ： 高橋 宗一郎

Webサイト ： https://www.hondamobility-minamikanto.co.jp