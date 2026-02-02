OM SYSTEMズイコークラブ東京支部　第4回グループ写真展　2月3日よりJCIIクラブ25で開催

旧「オリンパスカメラクラブ」から約50年の歴史を持つズイコークラブ東京支部のグループ写真展「私の好きなフォト」が東京都千代田区にあるJCIIクラブ25において2月3日（火）～2月8日（日）まで開催する。
このOM SYSTEMズイコークラブ東京支部 第4回グループ写真展は、参加する会員が自分の好きな題材の作品を出展している写真展だ。
ズイコークラブ東京支部 支部長の「本橋 秀郎」さんは、『旧オリンパス時代から写真クラブに入って趣味で写真を撮り続けている方々の発表の場として3年前から、この写真展を開催しており今回で4回目を迎えます。
写真展というと、決められたテーマに沿った写真の展示となりがちですが、私たちの写真展は、「私の好きなフォト」というテーマで様々な写真を撮影している人が参加しやすいようにしました。その甲斐もあり、毎回多くの会員の方々に参加してもらっています。
今回は支部会員60数名のうち19名の方が、自分自身が撮りためた作品から一番好きな写真をセレクトして出展。どの作品も見応えのある作品ばかりですから、是非とも会場に起こしください。気に入った写真に出会えると思います』と熱く語ってくれた。
19名の参加者の作品も様々で、マクロレンズで撮影されたファンタジックな霜の情景模様や日本初と思われる操車場越しの花火、心和ませてくれる日本の風景、四季折々の風景、火の粉を浴びる手筒花火、アーティスティックなモノクロ写真・・・など、見ているだけでその世界観を体験できるような作品が多数出展されている。
この展示には、計55点もの個性的な作品が出展されており、見方によっては、数多くの個展を一度に見ることができる贅沢な写真展といえるだろう。 会場に作者が在廊していれば、撮影時などの話を聞いてみるのもよいだろう。
さらに、会場の隣は一般財団法人日本カメラ財団の日本カメラ博物館なので、日本の写真の歴史を垣間見ることができる。写真展を見た後に訪れると良いだろう。
◆OM SYSTEM ズイコークラブ東京支部
第4回グループ写真展「私の好きなフォト」
日時：2月3日（水）～2月8日（日）11:00～18:00（最終日は16:00まで）
会場：JCIIクラブ25千代田区一番町25番地 JCIIビルB1
℡ 03-3261-0300
※東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅4番出口 徒歩1分
OM SYSTEMズイコークラブ
https://photolife.jp.omsystem.com/premium/
OM SYSTEM
JCIIクラブ25